Почему в ЕС опасаются президентства Трампа

ЕС планирует связаться с новой администрацией Трампа еще до его инаугурации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Евросоюз уже рассматривает направления сотрудничества, которые бы помогли избежать торговых ограничений.

Интересно! В Брюсселе понимают, что угроза 10-процентных пошлин на весь американский импорт и 60-процентных на товары из Китая реальна и выходит за пределы предвыборных заявлений.

Еврокомиссия уже анализирует, как президентство Трампа может повлиять на ЕС и на наиболее уязвимые страны.

В частности оно может задеть Германию, которая является крупным производителем автомобилей, а также Италию, второго по величине экспортера в США среди стран ЕС.

Заметьте! Как пишет Reuters, Евросоюз может увеличить импорт сжиженного природного газа из США, чтобы уменьшить торговый дефицит, что беспокоит Трампа.

Старый сценарий

В 2018 году Трамп и тогдашний председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились об увеличении импорта СПГ из США, что помогло избежать новых пошлин на европейские товары.

В Брюсселе надеются, что снова смогут работать с Трампом в подобном направлении.

Некоторые дипломаты ЕС также отмечают, что еще одной сферой сотрудничества с США может стать Китай. Отношения с ним, вероятно, станут более жесткими.

Важно! Однако ЕС стремится придерживаться глобальных торговых правил и уменьшать риски, но не разрывать экономические связи с Китаем, что может усложнить переговоры.