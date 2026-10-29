Відтік 3,5 мільярда доларів за лічені години: криптобіржу Binance могли зламати

З гарячих гаманців Binance 29 жовтня зафіксували раптове виведення активів на 3,5 мільярда доларів у різних мережах. На тлі чуток про масштабний злам біржова монета BNB обвалилася однією свічкою на 8%.

Про це свідчать дані аналітичного сервісу Etherscan та моніторингових каналів.

Які подробиці?

Підозріла активність охопила щонайменше шість різних блокчейнів. Фахівці зафіксували 87 окремих транзакцій із 70 різними цифровими активами, причому значну частину коштів із гаманця Binance 14 спрямували на єдину неідентифіковану адресу.

Публічні записи не розкривають особу отримувача, тож рух активів теоретично міг бути внутрішнім перерозподілом ліквідності платформи. Утім, масштабні транзакції миттєво викликали паніку серед трейдерів і спричинили різкі коливання котирувань на крипторинку.



Із гаманців Binance зафіксували перекази на $3,5 млрд у кількох блокчейнах – у мережі говорять про можливий злам криптобіржі / Скриншот

Емітенти стейблкоїнів заблокували мільярди доларів

На підозрілі перекази екстрено відреагували емітенти ключових стейблкоїнів. Спочатку компанія Tether заблокувала 971 мільйон USDT, а згодом генеральний директор компанії Паоло Ардоіно повідомив, що обсяг заморожених активів зріс до понад 1,567 мільярда USDT.

Водночас емітент Circle зупинив рух ще близько 823 мільйонів доларів. Завдяки спільній реакції компаній вдалося оперативно заблокувати майже 2,4 мільярда доларів, які пов'язують із підозрілими переказами.

Засновник біржі прокоментував стан коштів

Засновник Binance Чанпен Чжао відреагував на інцидент у соцмережі X, заявивши, що ситуація справді має ознаки зламу. Він публічно подякував емітентам за втручання, а дії Паоло Ардоіно прокоментував словом "рятівник".

"Кошти користувачів у безпеці", – зазначив Чанпен Чжао. Він підкреслив, що більше не очолює платформу, але як акціонер упевнений у повному покритті можливих збитків клієнтів.

Попередження про загрози напередодні атаки

Прикметно, що лише за добу до появи повідомлень про інцидент Чанпен Чжао закликав користувачів бути пильними щодо кіберзагроз. Він наголошував на небезпеці підозрілих посилань та файлів в електронній пошті, зазначивши, що віруси можуть надходити навіть зі зламаних комп'ютерів знайомих людей.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, подібні масштабні потрясіння в інфраструктурі бірж змушують власників активів масово виводити заощадження на автономні гаманці, що посилює тиск на вартість провідних монет.