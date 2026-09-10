Гучне призначення у KSE: Юлія Свириденко готуватиме нове покоління бізнесменів

Сфера вітчизняної бізнес-освіти стоїть на порозі масштабних трансформацій через нові кадрові перестановки. Вже незабаром підготовка українських підприємців перейде на абсолютно інший рівень управління.

Хто саме візьметься за підготовку українських підприємців

Сфера вітчизняної бізнес-освіти стоїть на порозі масштабних трансформацій через нові кадрові перестановки, розповів президент KSE Тимофій Милованов. Вже незабаром підготовка українських підприємців перейде на абсолютно інший рівень управління, повідомив .

Від 10 вересня бізнес-школу Київської школи економіки (KSE) офіційно очолюватиме Юлія Свириденко. Про це гучне кадрове рішення повідомив президент навчального закладу Тимофій Милованов на своїй сторінці у соцмережах.

За його словами, Україна давно заслуговує на бізнес-освіту світового рівня, і тепер ця мета стає реальністю. "Ми разом з Юлією Свириденко зробимо прекрасні неймовірні речі", – наголосив Милованов. Він також підкреслив, що нова модель роботи університету є максимально прозорою: заклад залучає найкращих фахівців та дає їм повну свободу для творчості й розвитку.

Як це вплине на майбутнє українського бізнесу

Сама Юлія Свириденко вже окреслила головні пріоритети на новій посаді. Вона сфокусується на роботі з молодими підприємцями, які прагнуть будувати та масштабувати свої компанії саме в Україні. Головна мета – перетворити унікальний український досвід управління в умовах криз на глобальну конкурентну перевагу.

"KSE Business School має готувати керівників, які створюватимуть наступне покоління технологій, будуватимуть конкурентні компанії та допомагатимуть Україні переходити від ролі країни, яка генерує інновації, до країни, яка експортує знання, рішення та управлінський досвід", – пояснила своє бачення Свириденко.

Варто зазначити, що процес оновлення керівництва KSE супроводжувався активними консультаціями з міжнародними партнерами. Тимофій Милованов розповів, що попередньо обговорив призначення Свириденко з низкою іноземних послів. Дипломати високо оцінили такий крок, що відкриває додаткові можливості для інтеграції української бізнес-освіти у світовий контекст та залучення нових інвестицій у розвиток вітчизняних підприємців.

До речі, нещодавно ми повідомляли, що Нафтогаз розглядав різні кандидатури на посаду нового очільника, серед них була і Юлія Свириденко. Головною метою цього кадрового рішення стане пошук фінансів для закупівлі газу.