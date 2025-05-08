За яких обставин пенсіонер може втратити субсидію

Пенсіонери в Україні можуть втратити право на житлову субсидію у 2025 році за низки обставин. Серед основних причин – заборгованість за комуналку або зміни в доходах.

За що можуть відмовити в субсидії

У разі відмови у призначенні субсидії орган Пенсійного фонду України зобов'язаний повідомити заявника про причини відмови протягом трьох календарних днів з дня прийняття рішення, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Які можуть бути причини відмови в субсидії:

Прострочена заборгованість за комунальні послуги

Якщо домогосподарство має борг за оплату житлово-комунальних послуг, що перевищує 680 гривень (40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) і триває понад три місяці, субсидія не призначається. Втім, її можна отримати після погашення боргу, укладення договору про реструктуризацію або оскарження заборгованості в судовому порядку.

Відсутність доходів або несплата ЄСВ

Субсидія не надається, якщо у складі домогосподарства є працездатні особи, які не працюють, не навчаються, не перебувають на обліку в центрі зайнятості та не сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Виняток становлять студенти та одержувачі соціальної пенсії.

Значні покупки або заощадження

Придбання будь-ким із членів домогосподарства протягом року перед зверненням за субсидією товарів або послуг на суму понад 50 тисяч гривень (крім витрат на лікування) може стати підставою для відмови. Також враховуються:

депозити на суму понад 100 тисяч гривень;

купівля іноземної валюти на суму понад 50 тисяч гривень.

Власність на нерухомість або транспорт

Субсидія не призначається, якщо у складі домогосподарства є особи, які:

мають у власності більше одного житлового приміщення (крім житла на тимчасово окупованих територіях або житла у сільській місцевості);

володіють квартирою площею понад 130 квадратних метрів або будинком понад 230 квадратних метрів (за винятком багатодітних сімей, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей);

мають транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім мопеда та причепа), або більше одного транспортного засобу, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років.

Тривале перебування за кордоном

Якщо хтось із членів домогосподарства перебував за межами України сукупно понад 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії, це може стати підставою для відмови.