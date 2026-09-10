Корецький розповів, які регіони відстають у підготовці до зими

Опалювальний сезон невблаганно наближається, проте далеко не всі регіони готові до можливих викликів. Ситуація з безпекою ключових об'єктів змусила уряд вдатися до жорстких попереджень.

Чому уряд б'є на сполох перед зимою

Опалювальний сезон невблаганно наближається, проте далеко не всі регіони готові до можливих викликів. Прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що ситуація з безпекою ключових об'єктів змусила уряд вдатися до жорстких попереджень.

Глава уряду заявив про серйозне відставання у будівництві захисних споруд та підключенні обладнання в окремих областях. На реалізацію "планів стійкості" держава вже спрямувала 67,6 мільярда гривень, з яких 43,7 мільярда пішло саме на інженерний захист критичної інфраструктури. Про це очільник уряду написав на своїй сторінці у соцмережах.

Забезпечення резервного живлення для об'єктів теплопостачання, водопроводу та каналізації повністю лягає на плечі місцевої влади. Корецький наголосив, що саме керівники на місцях нестимуть персональну відповідальність, якщо люди залишаться без базових комунальних послуг під час можливих відключень електроенергії.

"Доручив Міненерго, Мінінфраструктури та Агентству відновлення посилити контроль за кожним конкретним об'єктом і забезпечити завершення робіт у визначені строки", – зазначив прем'єр.

Підготовка до найскладнішої зими триває вже кілька місяців, адже зберігається ризик нових ударів по українській генерації. Раніше уряд розробив спеціальні "плани стійкості", які передбачають зведення укриттів для енергооб'єктів та встановлення потужних генераторів на водоканалах. "До початку опалювального сезону ще є час і всі служби, відомства та органи місцевого самоврядування мають максимально консолідувати зусилля та прискорити роботу", – резюмував Корецький, закликавши виконати всі заходи вчасно.

Раніше ми писали, що Україна та Росія розглядають можливість оголосити обмежене перемир'я на зимовий період. Сторони можуть взяти паузу в ударах по енергетичних об'єктах.