Україна готує новий закон для криптовалюти: чого чекати

З кожним роком криптовалюта стає все популярнішою на ринку та побутовому житті. У зв'язку з цим Україна розробляє закон, який урегулює роботу з віртуальними активами.

Що зміниться

Українські посадовці готують законопроєкт про криптовалюту, який буде базуватися на європейських нормах MiCA, ухвалених 20 квітня. Проте остаточну редакцію МіСА Європа ухвалить лише в липні.

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Нагадаємо! В Україні вже ухвалювали профільний закон "Про віртуальні активи", який так і не набув чинності, а згодом від нього відмовилися. Ухвалення цього закону було умовою євроінтеграції.

Новий варіант закону буде ґрунтовнішим і детальнішим, ніж попередній, з акцентом на оподаткуванні цифрових активів, зокрема криптовалют, а регулювання ринку перейде до НКЦПФР,

– пояснив перший заступник голови фінкомітету Ради Ярослав Железняк.

За раніше ухваленим законом, регулюванням мало займатися Мінцифри. Також депутат вважає, що у новому законопроєкті йтиметься про оподаткування криптовалюти, процеси в межах криптобірж, а також capital gain.

Железняк сподівається, що документ вдасться подати на розгляд парламенту літом, а ухвалити – до кінця року. Щоб він почав діяти, потрібно внести деякі зміни до Податкового кодексу.

Ринок, може, і боїться додаткового регулювання, але є запит від гравців – мати змогу офіційно працювати, бо вони це роблять у Європі. Наше завдання – дати їм це,

– пояснив нардеп.

Закон має дозволити офіційно користуватися банківською системою та захистити від правоохоронців, які вимагають хабарі.

Хто вже почав використовувати токени для розрахунку