Як виглядає нова купюра 500 гривень, що залишається в обігу в Україні
Джерело:НБУ
НБУ розпочне процес заміни старих 500-гривневих купюр на нові з 1 серпня. Старі купюри залишаються дійсним платіжним засобом, але поступово вилучатимуться з обігу.
Як виглядає нова купюра 500 гривень
Як пояснили в Національному банку, вилученню підлягають банкноти номіналом 500 гривень, випущені в період 2003–2007 років. А все тому, що ці купюри необхідно замінити на новіші, випущені після 2014 року.
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Річ у тім, що процедура заміни 500-гривневої банкноти необхідна для покращення якості готівки в обігу. Оскільки деяким купюрам вже виповнилось понад 18 років.
Як виглядає нова 500-гривнева купюра / Інфографіка – НБУ
У Національному банку також розповіли, що вилучення старої банкноти номіналом 500 гривень відбуватиметься поступово і непомітно для громадян. А саме завдяки здійсненню наступних заходів:
- українські банки не видаватимуть старі банкноти з кас;
- Нацбанк не передаватиме "старі" 500 гривень у каси банків.