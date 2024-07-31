Як виглядає нова купюра 500 гривень

Як пояснили в Національному банку, вилученню підлягають банкноти номіналом 500 гривень, випущені в період 2003–2007 років. А все тому, що ці купюри необхідно замінити на новіші, випущені після 2014 року.

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Річ у тім, що процедура заміни 500-гривневої банкноти необхідна для покращення якості готівки в обігу. Оскільки деяким купюрам вже виповнилось понад 18 років.

Як виглядає нова 500-гривнева купюра / Інфографіка – НБУ

У Національному банку також розповіли, що вилучення старої банкноти номіналом 500 гривень відбуватиметься поступово і непомітно для громадян. А саме завдяки здійсненню наступних заходів:

українські банки не видаватимуть старі банкноти з кас;

Нацбанк не передаватиме "старі" 500 гривень у каси банків.

Зверніть увагу! Після вилучення, купюри підлягають утилізації.