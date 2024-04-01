Перешкоди на шляху до конфіскації: що заважає Україні отримати заморожені активи Росії

Основна маса заморожених російських активів знаходиться на обліку у депозитарії Euroclear. Попри це, країни Європи не поспішають передавати ці кошти Україні. Про те, що заважає їм це зробити, читайте далі.

Чому Захід зволікає

У розмові з 24 Каналом економіст Олег Пендзин стверджує, що Захід зволікає з конфіскацією російських активів через страхи європейських фінансистів. Річ у тім, що вони побоюються обвалу усієї фінансової системи ЄС в результаті конфіскації.

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Експерт пояснив, що станом на сьогодні є дві резервні валюти у світі: євро та долар. При цьому, багато країн тримають свої резерви в цих валютах, які власне й забезпечують міжнародні розрахунки. Щобільше, багато недемократичних режимів тримають свої валютні заощадження також у євро або доларах.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу І є дуже велика небезпека, що у випадку, якщо буде знайдений механізм і буде, наприклад, конфіскація активів Росії – це призведе до того, що не демократичні режими почнуть виходити з резервної валюти євро для того, щоб уникнути подібних речей. З остраху, що вони підпадуть під санаційні обмеження і будуть конфісковані їх гроші.

Висловив свою невтішну думку також й віцепрезидент Європейського центрального банку Луїс де Гіндос. За його словами, конфіскація заморожених активів Росії може не лише завдати репутаційної шкоди ЄС, але й суттєво вплинути на статус євро як безпечної валюти.

Євро є другою за вагомістю валютою у світі, і ми повинні враховувати його довгострокову репутацію,

– пояснює Гіндос в інтервʼю газеті De Standaard та La Libre Belgique.

Альтернативний погляд

У відповідь Росія також погрожує конфіскацією всіх західних активів, що застрягли в її юрисдикції. Ситуацію ускладнює і загроза розриву дипломатичних стосунків Росії із США.

Однак, професор Колумбійського університету Джозеф Стігліц та доцент економіки факультету менеджменту в коледжі Маріст Ендрю Косенко переконані, що вилучення заморожених російських активів жодним чином не вплине на активи інших країн.

Основна маса активів Росії знаходилась саме в євро: 190 мільярдів євро на сьогоднішній момент вкладено у цінні папери європейських країн і знаходяться на обліку в Euroclear.

Вони також оцінили, що вартість відновлення України складе понад 1 трильйон доларів, що перевищує втричі суму російських активів.

Звичайно, жодна сума грошей не здатна відшкодувати ті величезні збитки, які російська агресія завдала економіці України та її народу. Але заморожені російські активи можна розглядати як перший внесок репарацій, які Кремль врешті-решт муситиме сплатити,

– наголошують Стігліц та Косенко.

На додаток, як передає The Guardian, відмову від конфіскації заморожених російських активів Заходом можна розглядати як сигнал для інших режимів про те, що вони можуть одночасно порушувати міжнародне право, отримувати від цього вигоду та уникати будь-якого покарання.

Які є механізми конфіскації активів

Нині існує кілька механізмів конфіскації суверенних активів, які визначені міжнародним правом:

за одноголосним рішенням Ради безпеки ООН;

за рішенням суду, який візьме на себе відповідну юрисдикцію, наприклад, Гаазький трибунал;

відповідності до угоди про капітуляцію: якщо росіяни погодяться віддати частину своїх активів для погашення наслідків тих звірств і знищень, що вони зробили в Україні.

Олег Пендзин ретельно розглянув усі наведені варіанти і прийшов до висновку, що Україна може очікувати лише на доходи від заморожених активів у найближчому майбутньому, але не самі активи.

Економіст пояснює, що прибутки від активів наразі відокремлені в окремий рахунок і, скоріш за все, підуть через програму Ukraine Facility, яка погоджена з Україною.

Але вони не підуть напряму в бюджет України. Фонд Ukraine Facility буде працювати по погодженнях з країною, визначатиме обʼєкти реформування реконструкції відновлення, буде сам проводити тендери, визначати переможців і через цих переможців вкладатиме кошти в Україну,

– пояснює Пендзин.

Водночас інший експерт, Олег Гетман, також пояснює, що є два типи заморожених російських активів: