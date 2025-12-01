Козирна карта Європи: як активи Росії можуть стати переломним кроком для підтримки України

Остання спроба американського президента Дональда Трампа підштовхнути Україну до невигідного миру з Росією показала, що Європа мало вирішує у цьому питанні. Втім у ЄС є потужна "козирна карта", яку можна використати.

Який потужний інструмент має Європа?

Сьогодні європейцям доводиться платити високу ціну за десятиліття недостатнього фінансування оборони та занадто велику залежність від безпекової парасольки США, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також Україні перешкоджають отримати російські активи: що стоїть на заваді

Європейські столиці допомогли Україні прибрати з американської мирної пропозиції деякі з найбільш відверто проросійських пунктів. Але інстинкти Трампа завжди тяжіють до пошуку домовленостей із Росією,

– зазначає видання.

Втім, у ЄС є один стратегічний інструмент – заморожені російські активи, більшість з яких знаходиться на території країн блоку. Але через довгі вагання щодо цих мільярдів Європа ризикує втратити його взагалі.

Новий "мирний план" Трампа передбачає, що більшість активів мають спрямувати до американсько-українського інвестиційного фонду та спільного фонду з Росією.

У підсумку Європа через власні юридичні суперечки та обережність може втратити ці кошти, адже за планом прибутки від них мали б отримувати США.

Видання додає, що ЄС зараз фактично став заручником Бельгії, де знаходяться в основному заморожені активи Кремля і яка не погоджується на їх використання через побоювання судових позовів.

Бажання ЄС дотримуватися міжнародного права – цілком логічне. Але коли не лише Росія, а й адміністрація Трампа відкрито нехтують міжнародними нормами, Європа має розглядати надзвичайні кроки для підтримки України та власної безпеки. Вона повинна рухатися вперед із планом виділити Україні 140 млрд євро як аванс майбутніх репарацій, прив’язаний до заморожених російських активів,

– йдеться в матеріалі.

На думку видання, "репараційний кредит" не буде вилученням заморожених активів, оскільки суверенні права Росії на них формально збережуться. Натомість Україна отримає багаторічне фінансування, яке може забезпечити справжню військову й бюджетну підтримку Києву.

Час діяти настав. На кону – не лише майбутнє України, а й безпека всієї Європи,

– наголошує FT.

Важливо! Як пише видання, спосіб обійти заперечення Бельгії щодо російських коштів існує. Наприклад, лідери ЄС можуть гарантувати Бельгії компенсацію ризиків, пов’язаних з цими активами, або взагалі забрати їх та передати всі активи, зобов’язання та прибутки в окрему юридичну структуру поза Бельгією.

Які аргументи наводить Бельгія?

Бельгія виступає проти швидкого затвердження "репараційного кредиту" Україні на основі заморожених російських активів. Уряд країни вважає, що це може поставити під загрозу її мирну угоду з Росією, пише Reuters.

Поспішне просування схеми так званого репараційного кредиту може мати побічний ефект: ми, як ЄС, фактично заблокуємо можливість досягти майбутньої мирної угоди,

– заявив прем'єр-міністр Бельгія Барт де Вевер у листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Окрім того, він остерігається фінансових наслідків для країни через використання російських активів

Варто знати! Більшість заморожених активів Москви знаходиться у брюссельському депозитарії Euroclear. Якщо Росія якимось чином поверне собі ці кошти, зокрема, через суд, відповідальним буде Euroclear, а фактично й уряд Бельгії.

Як ЄС тисне на Бельгію?