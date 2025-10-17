Основна частина заморожених російських активів перебуває у бельгійському депозитарії Euroclear. Тому їх використання для надання "репараційної позики" Україні особливо хвилює саме Бельгію.

Яка позиція Бельгії щодо російських активів?

Уряд країни підтримує використання цих коштів для допомоги Києву, але хоче, щоб це відбувалося у розумний та ефективний спосіб. Про це заявив посол Бельгії в Україні Люк Якобс, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Уніан".

Якби існувало просте рішення, що знімає всі ризики і дає надійні гарантії, що це хороше рішення, його вже б давно застосували,

– зазначив посол.

Однак, за словами Якобса, питання використання коштів Кремля складне. Адже рішення має гарантувати безпеку усіх учасників, а це непросто.

Посол підкреслив, що Бельгія не проти надання кредиту Україні за рахунок російських активів, проте ЄС має врахувати різноманітні ризики, аби не зашкодити собі перш за все.

На його думку, використання коштів Москви має бути юридично бездоганним, щоб не порушити фінансову систему блоку.

Ми не опозиція. Але ми не повинні завдати більше болю собі, ніж агресору,

– наголосив Якобс.

Він зазначив, що Бельгія не може сама нести юридичні ризики від використання заморожених російських активів. Тому рішення щодо цих коштів повинні узгоджено прийняти усі країни ЄС та G7.

Ба більше, Бельгія наполягатиме, щоб відповідальність і ризики розподілили між собою усі партнери.

Якобс додав, що активи Росії, заблоковані у ЄС, не просто лежать у депозитарії. Адже на ці активи нараховують відсотки, які потім йдуть на допомогу Україні.

Немає жодних прихованих коштів, які не використовуються за призначенням,

– наголосив він.

Важливо! За словами посла, наразі робота над тим, як найрозумніше використати російські кошти продовжується.

Хто підтримує використання російських коштів?

Велика Британія та Канада підтримують ініціативу Євросоюзу щодо використання частини заморожених російських активів для України. Значна частина коштів заблокована саме у британських банках, пише Bloomberg.

За даними Міністерства закордонних справ Великої Британії, після запровадження санкцій проти Росії у Сполученому Королівстві заморозили російські активи на суму понад 25 мільярдів фунтів стерлінгів (приблизно 33,3 мільярда доларів).

Варто знати! У Євросоюзі було заморожено близько 200 мільярдів євро (або 232 мільярди доларів) активів російського Центробанку.

