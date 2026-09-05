Рік роботи за два: кому нарахують подвійний стаж в Україні

В Україні окремим категоріям громадян можуть зараховувати страховий стаж у подвійному розмірі. Розповідаємо, кого стосується це правило та що варто знати під час оформлення пенсії.

Хто саме має право на дострокові виплати?

Працівники гірничих підприємств, які повний робочий день працюють під землею за Списком №1, можуть вийти на пенсію вже у 50 років. Це стосується фахівців, зайнятих на видобутку вугілля, залізної, уранової руди, а також рятувальників та працівників шахтобудівних компаній.

Відповідні гарантії закріплені у законах про пенсійне страхування та підвищення престижності шахтарської праці. До того ж, щоб почати отримувати гроші від держави у 50 років, чоловікам необхідно накопичити щонайменше 25 років загального страхового стажу, з яких мінімум 10 років – на шкідливих підземних роботах.

Зауважте! Для жінок ці вимоги дещо м'якші, їм потрібно 20 років загального стажу та 7,5 років безпосередньо на виробництві.

Кому призначають пенсію взагалі без прив'язки до віку?

Окремі категорії гірників можуть оформити виплати незалежно від того, скільки їм років. Головна умова – це наявність 25 років стажу на підземних чи відкритих гірничих роботах.

Водночас для робітників очисного вибою, прохідників та машиністів виймальних машин цей поріг знижено до 20 років.

Як працює правило подвійного зарахування стажу?

Історично склалося так, що держава компенсує надважкі умови праці гірників через пільгове обчислення відпрацьованого часу. За кожен повний рік роботи під землею або в особливо шкідливих умовах за Списком №1 до страхового стажу працівника додатково додається ще один рік.

Варто пам'ятати, що ці соціальні гарантії також поширюються на членів родин таких працівників, що забезпечує додатковий фінансовий захист для сімей шахтарів.

Раніше ми розповідали, хто з українців може вийти на пенсію раніше за загальновстановлений вік та які умови для цього потрібно виконати.