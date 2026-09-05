Кто именно имеет право на досрочные выплаты?

Работники горнодобывающих предприятий, которые полный рабочий день работают под землей согласно Списку № 1, могут выйти на пенсию уже в 50 лет. Это касается специалистов, занятых добычей угля, железной и урановой руды, а также спасателей и работников шахтостроительных компаний.

Соответствующие гарантии закреплены в законах о пенсионном страховании и повышении престижа шахтерского труда. Кроме того, чтобы начать получать деньги от государства в 50 лет, мужчинам необходимо накопить не менее 25 лет общего страхового стажа, из которых минимум 10 лет – на вредных подземных работах.

Обратите внимание! Для женщин эти требования несколько мягче: им требуется 20 лет общего стажа и 7,5 лет непосредственно на производстве.

Кому назначают пенсию вообще без привязки к возрасту?

Отдельные категории горняков могут оформить выплаты независимо от того, сколько им лет. Главное условие – наличие 25 лет стажа на подземных или открытых горных работах.

В то же время для рабочих очистного выбоя, проходчиков и машинистов добывающих машин этот порог снижен до 20 лет.

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Как работает правило двойного зачета стажа?

Исторически сложилось так, что государство компенсирует сверхтяжелые условия труда горняков посредством льготного исчисления отработанного времени. За каждый полный год работы под землей или в особо вредных условиях по Списку № 1 к страховому стажу работника дополнительно добавляется еще один год.

Стоит помнить, что эти социальные гарантии также распространяются на членов семей таких работников, что обеспечивает дополнительную финансовую защиту для семей шахтеров.

Ранее мы рассказывали, кто из украинцев может выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста и какие условия для этого необходимо выполнить.