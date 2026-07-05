Кто может выйти на досрочную пенсию

Право на досрочное назначение пенсии по возрасту определено статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщает Пенсионный фонд.

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Среди тех, кто может воспользоваться этой возможностью, – участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, а также члены семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины:

для мужчин после 55 лет требуется 25 лет страхового стажа;

для женщин после 50 лет – 20 лет стажа.

Право на досрочную пенсию также имеют многодетные матери, родившие пятерых или более детей. Такая возможность предусмотрена и для матерей детей с инвалидностью с детства или тяжелобольных детей, которым инвалидность официально не установлена. Необходимо выполнить еще несколько условий:

Достичь 50-летнего возраста; Иметь не менее 15 лет страхового стажа; Воспитать ребенка до шестилетнего возраста.

В определенных случаях досрочную пенсию может оформить и отец. Это возможно, если именно он занимался воспитанием детей или матери нет. Тогда право на пенсию возникает по достижении 55 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

Кого могут отправить на пенсию раньше в связи с увольнением

Отдельные работники могут оформить пенсию на полтора года раньше установленного пенсионного возраста. Такое право имеют граждане, уволенные в связи с:

ликвидацию предприятия;

реорганизацию или банкротство;

перепрофилирование производства;

сокращение численности или штата работников;

несоответствие занимаемой должности по состоянию здоровья.

Для получения досрочной пенсии необходимо в течение 30 дней после увольнения встать на учет в центре занятости. Кроме того, служба занятости не должна предложить человеку подходящую работу в течение семи календарных дней.

Также обязательным условием является наличие полного страхового стажа, достаточного для назначения минимальной пенсии по возрасту.

Какой еще есть способ выйти на пенсию раньше

Напомним, что некоторые украинцы также могут выйти на пенсию до достижения пенсионного возраста, то есть до 60 лет. Речь идет о гражданах, имеющих право на пенсионную выплату за выслугу лет.

Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается при увольнении с работы. Финансируется она за счет Государственного бюджета Украины. Она назначается медикам, учителям, артистам, авиаторам, спортсменам и еще некоторым категориям граждан.