Сотні тисяч гривень: нардепи хочуть підняти свої пенсії

56 народних депутатів України звернулися до Конституційного Суду з вимогами перевірити правомірність рішення про скасування перерахунку пенсій на основі зарплати для нардепів, які отримували виплати до 2017 року. Через це їхня пенсія може зрости від 17,8 тисячі до майже 29 тисяч гривень.

Нардепи звернулися до Конституційного Суду

Народні депутати України раніше мали право отримувати 60% від окладу працюючого депутата після досягнення 62-річного віку. Ця пенсійна схема буде збільшуватися відповідно до будь-якого підвищення зарплати депутатів, яке відбувається щорічно. Таке коригування гарантує, що депутати, які вийдуть на пенсію, отримають справедливу та пропорційну пенсію відповідно до їхнього стажу роботи.

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У 2015 році "особливі" пенсійні права народних депутатів були скасовані, що призвело до зміни способу нарахування їх пенсій. Замість того, щоб прив'язуватися до зарплати чинного депутата, пенсії тепер індексуються. Однак дані ПФУ свідчать, що середня пенсія народного депутата становить 17,9 тисячі гривень, що значно перевищує середню пенсію пересічного українця.

Нещодавно група народних депутатів звернулася до Конституційного Суду через своє незадоволення пенсійним забезпеченням. Загалом 56 чинних народних депутатів об'єдналися, щоб відстоювати права своїх колег-парламентарів. Вони наполягають на відновленні дії закону, згідно з яким заробітна плата народних депутатів була б збільшена до 60% від заробітної плати чинного депутата.

Якщо КСУ погодиться з вимогами народних депутатів, підвищення складатиме понад 10 тисяч гривень. Також вони зможуть вимагати у ПФУ компенсувати їм невиплачені суми за минулі роки у судовому порядку.

Тобто депутати зможуть отримати сотні тисяч гривень через судові процедури.