Деякі виплати все-таки зростуть: що буде з зарплатами військових у 2024 році

У 2024 році деяких військових може чекати підвищення виплат у зв'язку зі зростанням одного показника в економіці. Проте більшість зарплат наразі залишаться без змін.

Що буде з зарплатами

Наразі немає інформації про те, що грошове забезпечення або додаткові надбавки для військових будуть збільшувати у 2024 році. Грошове забезпечення залежить від місця служби, роду військ, посади та звання службовця.

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Натомість додаткові щомісячні надбавки призначаються з урахуванням завдань, які виконує військовий, наукового ступеня та вислуги років. Ці грошові виплати діляться на три категорії:

30 тисяч гривень – військовослужбовці, що беруть участь у мобілізації,

– військовослужбовці, що беруть участь у мобілізації, 50 тисяч гривень – оборонці, що виконують спецзавдання безпосередньо на лінії зіткнення,

– оборонці, що виконують спецзавдання безпосередньо на лінії зіткнення, 100 тисяч гривень – службовці, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, протягом служби.

То в кого зростуть виплати

У 2024 році виплати можуть зрости у військових, які набули інвалідності внаслідок участі у військових діях. Вони отримують такі суми:

якщо інвалідність набута внаслідок виконання службового завдання – 250 – 400 прожиткових мінімумів;

під час проходження служби – 70 – 120 прожиткових мінімумів.

З 1 січня в Україні зростає рівень прожиткового мінімуму з 2 589 гривень до 2 920 гривень. Враховуючи те, що виплати військових з інвалідністю прив'язані до цього показника, вони мають зрости уже на початку наступного року.