Зарплати в ЗСУ: скільки отримуватимуть військові з 1 липня

Окрім окладу захисники можуть отримувати різні види доплат. Серед них – надбавка за вислугу років чи винагороду за знищену техніку ворога.

Як формується зарплата військового

Щомісячні основні види грошового забезпечення для військовослужбовців ЗСУ охоплюють постійні складові, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

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До таких видів забезпечення належать:

Посадовий оклад – це основна частина грошового забезпечення, яка залежить від посади військового;

Оклад за військовим званням — це складова грошового забезпечення військовослужбовця, яка виплачується йому залежно від присвоєного військового звання (наприклад, рядовий, сержант, лейтенант);

Надбавка за вислугу років — це виплата, яку отримує військовий за тривалість своєї служби.

З 1 липня зростання зарплат для військових не планується.

Надбавки до зарплат військових

Окремі категорії захисників також можуть отримати до зарплати надбавку:

30 000 гривень для тих, хто здійснює бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією;

для тих, хто здійснює бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією; 50 000 гривень для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;

для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами; 70 000 гривень доплати для тих, хто перебуває на передовій місяць;

доплати для тих, хто перебуває на передовій місяць; 100 000 гривень для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва.

Також додатковим джерелом доходу можуть стати грошові винагороди за знищену техніку ворога.

Винагороди за знищену техніку росіян

Найбільші доплати військовим передбачені за знищення кораблів і бойових літаків росіян:

корабель першого рангу – 243 600 гривень;

корабель другого рангу – 182 700 гривень;

корабель третього рангу – 121 800 гривень;

корабель четвертого рангу – 97 440 гривень;

бойовий літак (винищувач чи штурмовий) – 121 800 гривень.

Також захисники можуть також розраховувати на доплати, знищивши інші види техніки та зброї.