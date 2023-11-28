Зарплата військових у грудні: чи чекати на підвищення виплат до кінця 2023 року

Зараз мінімальна зарплата, яку отримують українські військові складає 20 тисяч гривень. Сума виплат залежить від посади та завдань, які виконує оборонець.

Чи підвищать зарплати військових у грудні

Зростання виплат для військових до кінця 2023 року не відбудеться. На розмір зарплати впливає те, які саме завдання виконує військовий.

Читайте також Чи буде в Україні дефіцит продуктів через блокаду польського кордону

До прикладу, учасники бойових дій. які перебувають безпосередньо на передовій мають найбільші виплати – 120 587 гривень. Йдеться про зарплату з урахуванням усіх надбавок.

Виплати мають навіть курсанти, які навчаються у закладах військового спрямування Їм надають щомісячно 2 350 гривень. Які ще виплати нараховують військовим: