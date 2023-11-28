Чи підвищать зарплати військових у грудні
Зростання виплат для військових до кінця 2023 року не відбудеться. На розмір зарплати впливає те, які саме завдання виконує військовий.
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До прикладу, учасники бойових дій. які перебувають безпосередньо на передовій мають найбільші виплати – 120 587 гривень. Йдеться про зарплату з урахуванням усіх надбавок.
Виплати мають навіть курсанти, які навчаються у закладах військового спрямування Їм надають щомісячно 2 350 гривень. Які ще виплати нараховують військовим:
- 30 тисяч гривень надають тим службовцям, які займаються розмінуванням територій, що не вважаються зоною бойових дій.
- 50 тисяч гривень – командирам та військовим, які дислокуються у штабах, і попри це вони знаходяться під керівництвом частин чи підрозділів, що перебувають на передовій.
- 100 тисяч гривень – військові, які займаються розмінуванням територій, що є зоною активних бойових дій. Також ці кошти можуть отримати ракетні війська, артилеристи та частини ППО. Найвищу премію мають учасники бойових дій, які виконують найскладніші завдання.