Зміна маршруту

Щоб стабілізувати ситуацію фахівці змушені змінювати логістику та шукати альтернативні маршрути. А через здорожчання логістичних послуг, компанії зазнають значних збитків.

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Директорка Українського фуд-рітейлу альянсу Наталія Петрівська пояснює, що на теперішньому етапі значного дефіциту продуктів не буде, хоча певний товар стане нерентабельним для імпортування. Відтак, компанії розглядатимуть доцільність його ввезення.

Не лише продукти

Нагадаємо, що внаслідок блокади польського кордону кризу переживає також ринок пального. В багатьох областях України зменшується кількість автогазу, а саме пальне дорожчає у вартості.

Ще на початку місяця ціна на автогаз становила 29,31 гривні за літр. Нині ж середня ціна складає 36,64 гривні за літр.

Саме через польський кордон автотранспортом надходило 30% імпорту або близько 25% ринку скрапленого газу. Загалом вартість газу вже зросла на 30%.

Страйк продовжується

З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні: "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин".

Польські перевізники вимагають скасування транспортного безвізу для України, бо це, мовляв, "відбирає в них робочі місця".

Нині в чергах перед пунктом перепуску стоїть близько 3 000 вантажівок.