Бюджет на 2024 рік

Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав проєкт бюджету на 2024 рік, передає 24 Канал. Про це повідомив й нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

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Нагадуємо, що серед головних пунктів проєкту є:

Доходи бюджету – збільшили на 22 мільярди гривень. Загальна сума становить 1,768 трильйона гривень.

– збільшили на 22 мільярди гривень. Загальна сума становить 1,768 трильйона гривень. Видатки – майже залишились такими самими 3,35 трильйона гривень.

– майже залишились такими самими 3,35 трильйона гривень. Дефіцит державного бюджету – зменшено на 22 мільярди гривень і тепер становлять 1,57 трильйона гривень.

– зменшено на 22 мільярди гривень і тепер становлять 1,57 трильйона гривень. Зовнішні запозичення – зменшили на 103,5 мільярда (з 42,9 мільярда доларів до 41 мільярда доларів, щоб погодити з МВФ).

Зверніть увагу! Як зазначає Железняк, перекрили коштом збільшення внутрішніх запозичень на 81,4 мільярда гривень грн.

Прогноз по реальному ВВП – зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%).

– зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%). Прогноз по інфляції – 9,7% (у першому читанні було 10,8 %).

– 9,7% (у першому читанні було 10,8 %). Припущень щодо курсу гривні – у середньому за рік 40,7 гривні за долар. Раніше показник становив 41,4 гривні.

Що буде з пенсіями, зарплатами та прожитковим мінімумом

Відповідно до бюджету на наступний рік прожитковий мінімум на одну особу зросте до 2 920 гривень. Через те, що від цього розміру залежить чимало соціальних виплат пенсія для українців у 2024 році теж зросте.

Відтак мінімальна пенсійна виплата з 2 093 гривень підійміться до 2 361 гривні. Крім того, навесні 2024 року запланована індексація виплат. Якщо пенсіонер отримав потрібну кількість стажу до свого 65-річчя, його пенсія буде зростати з кожною індексацією.

Зауважте! Середня пенсійна виплата зараз становить 5 311 гривень. У 2024 році вона складатиме до 6 тисяч гривень.

До слова, зміниться й розмір мінімальної зарплати. З 1 січня наступного року вона зросте до 7,1 тисячі гривень. А з 1 квітня – до 8 тисячі гривень.

Таким чином середня зарплата по Україні прогнозовано становитиме – 21 852 гривні. Натомість рівень безробіття опуститься до 13,4%.