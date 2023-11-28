Як Росія впливає на Європу

Давно відомо, що Німеччина залежна від Росії, а саме – російського газу. Причин для глибоких зв'язків між цими двома країнами, є багато, зокрема, це історичний фактор.

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До прикладу, німецька компанія "BASS" має дуже вигідні контракти з російськими газовими компаніями. Це дозволяє корпорації вигідно виділятися на фоні конкурентів. І це далеко не єдиний приклад. Можна констатувати, що Росія довго і наполегливо підсаджувала німецькі компанії на російську сировину.

Щобільше, "Газпром" протягом багатьох років був спонсором різноманітних спортивних заходів. Зокрема німецький футбольний клуб "Шальке" довго отримував фінансове забезпечення саме через цю російську компанію.

Значний зсув у зменшенні впливу Росії зіграв підрив "Північних потоків", вважає колишній очільник НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв, повідомляє 24 Канал. Він наголошує, що саме в цей момент свої погляди радикально змінили і німці.

Андрій Коболєв Колишній очільник НАК "Нафтогаз" До цього вони вірили, що газовий зашморг Росії зняти неможливо. Що без нього вони всі помруть. Але цей розпач вони поступово вилікували тим, що знайшли альтернативу, як і Україна у 2014 році.

Можемо зробити висновок, що Росія приваблювала німецьких партнерів не тільки завдяки грошам, а і через інформаційну пропаганду. Вірогідно ще тоді, росіяни готувалися до загострення конфлікту з Заходом.

"Газпром" робив багато економічних кроків в бік німецького бізнесу, німецьких політиків, той же пан Шредер заробив, думаю, на "Газпромі" багато десятків, а може й сотень мільйонів доларів. Ці заяви, що "приспали нашу пильність", – це брехня. Їм так просто було комфортно. От і все.

– наголошує Кобилєв

Коболєв також наголосив на тому, що росіяни сподівалися через газ втримати Європу на своїй стороні, після вторгнення в Україну. Але реальність виявилась іншою. Попри усі спроби Кремля стверджувати, що вони єдині постачальники газу, у світі є і інші родовища, де можуть добувати цю сировину.