Об этом рассказал бывший глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев во время интервью 24 Каналу. Он также отметил, что Германия давно зависима от российского газа. Причин для глубоких связей между этими двумя странами много, в частности, это исторический фактор.

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Как Россия влияет на Европу

К примеру, немецкая компания BASS имеет очень выгодные контракты с российскими газовыми компаниями. Это позволяет корпорации выгодно выделяться на фоне конкурентов. И это далеко не единственный пример. Можно констатировать, что Россия долго и упорно подсаживала немецкие компании на российское сырье.

Обратите внимание! Более того, "Газпром" на протяжении многих лет был спонсором различных спортивных мероприятий. В частности, немецкий футбольный клуб "Шальке" долго получал финансовое обеспечение именно через эту российскую компанию.

Значительный сдвиг в уменьшении влияния России сыграл подрыв "Северных потоков", считает Коболев. Он подчеркивает, что именно в этот момент свои взгляды радикально поменяли и немцы.

Андрей Коболев Бывший глава НАК "Нафтогаз" До этого они верили, что газовую удавку России снять невозможно. Что без него они все умрут. Но это отчаяние они постепенно вылечили тем, что нашли альтернативу, как и Украина в 2014 году.

Можем заключить, что Россия привлекала немецких партнеров не только благодаря деньгам, но и через информационную пропаганду. По идее, еще тогда россияне готовились к обострению конфликта с Западом.

"Газпром" делал много экономических шагов в сторону немецкого бизнеса, немецких политиков, тот же господин Шредер заработал, думаю, на "Газпроме" много десятков, а может, и сотен миллионов долларов. Эти заявления, "усыпившие нашу бдительность", – это ложь. Им так просто было удобно. Вот и все,

– подчеркивает Коболев.

Коболев также отметил, что россияне надеялись через газ удержать Европу на своей стороне после вторжения в Украину. Но реальность оказалась иной. Несмотря на все попытки Кремля, утверждать, что они единственные поставщики газа – нельзя, в мире есть и другие месторождения, где могут добывать это сырье.