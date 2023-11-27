Что будет с выплатами для ВПЛ

Перосмотр выплат для переселенцев производится каждые 6 месяцев. Следующая проверка планируется в январе 2024 года.

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Сейчас граждане со статусом переселенца получают следующие выплаты:

2 тысячи гривен – лица старше 18 лет;

3 тысячи гривен – дети (до 18 лет) и граждане с инвалидностью.

Средства перечисляются ежемесячно после 15 и 28 числа на специальный счет. Что изменится в соцвыплатах для переселенцев зимой:

Денежную помощь могут получить переселенцы по возвращении из-за границы. Для этого им следует обратиться в уполномоченные органы через 15 рабочих дней после приезда в Украину. Главным условием является то, что они не получали эти соцвыплаты раньше.

Выплаты для ВПЛ будут прекращаться через 3 месяца после окончания боевых действий или оккупации территории, на которой они зарегистрированы.

Неработающие переселенцы имеют 3 месяца после назначения денежной помощи на то, чтобы устроиться на работу, открыть ФЛП или стать на учет в центре занятости.

Из-за повторной эвакуации 1 августа 2023 года некоторые лица должны были переместиться. Поэтому им будут предоставляться выплаты, но только если эти граждане находятся в эвакуационных списках.

Обратите внимание! После проверки некоторым переселенцам могут отменить выплаты.

Как изменятся другие выплаты

Пенсионные выплаты будут расти с начала 2024 года. Поскольку с 1 января повысят прожиточный минимум, увеличится и денежная помощь, которая с ним связана.

В марте 2024 года запланирована следующая индексация пенсионных выплат. На своевременность проведения перерасчетов будет влиять ситуация на фронте. Несмотря на то, что большинство граждан получат повышение пенсий, будут и те, кому снизят уплаты.