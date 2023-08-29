Кто больше не получит выплаты для ВПЛ

Денежную помощь для переселенцев правительство ввело для того, чтобы поддержать украинцев, вынужденных покинуть свое место жительства, из-за военных действий. Пересмотр выплат происходит каждые полгода.

Читайте также Повышение зарплат для украинцев: кто в Украине получает самые высокие выплаты

Кому отменят выплаты:

  • гражданам, которые приобрели жилье, авто, банковские металлы или валюту более чем на 100 тысяч гривен;
  • лицам, купившим авто, которому менее 5 лет;
  • тем, кто имеет свое жилье на относительно безопасной территории;
  • украинцам, которые более месяца находятся за границей (если это не рабочая поездка, уход за родными или стажировка).

Какую помощь получают переселенцы в Украине

Все граждане Украины, получившие статус ВПЛ, могут рассчитывать на денежную помощь от государства. Сейчас выплаты составляют:

  • 2 000 гривен – взрослые до 18 лет;
  • 3 000 гривен – дети до 18 лет и лица с инвалидностью.

Денежные средства начисляются на специальный счет. Выплаты поступают переселенцам двумя волнами: после 15 и 28 числа месяца.