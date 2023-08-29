Кто больше не получит выплаты для ВПЛ

Денежную помощь для переселенцев правительство ввело для того, чтобы поддержать украинцев, вынужденных покинуть свое место жительства, из-за военных действий. Пересмотр выплат происходит каждые полгода.

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Кому отменят выплаты:

гражданам, которые приобрели жилье, авто, банковские металлы или валюту более чем на 100 тысяч гривен;

лицам, купившим авто, которому менее 5 лет;

тем, кто имеет свое жилье на относительно безопасной территории;

украинцам, которые более месяца находятся за границей (если это не рабочая поездка, уход за родными или стажировка).

Заметьте! Исключение составляет волонтерская деятельность. То есть, если авто было приобретено как пособие на фронт, это никак не влияет на выплаты.

Какую помощь получают переселенцы в Украине

Все граждане Украины, получившие статус ВПЛ, могут рассчитывать на денежную помощь от государства. Сейчас выплаты составляют:

2 000 гривен – взрослые до 18 лет;

3 000 гривен – дети до 18 лет и лица с инвалидностью.

Денежные средства начисляются на специальный счет. Выплаты поступают переселенцам двумя волнами: после 15 и 28 числа месяца.