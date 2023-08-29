Хто більше не отримає виплати для ВПО

Грошову допомогу для переселенців уряд запровадив для того аби підтримати українців, що були вимушені покинути своє місце проживання, через військові дії. Перегляд виплат відбувається кожні пів року.

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Кому скасують виплати:

громадянам, які придбали житло, авто, банківські метали чи валюту на більш ніж 100 тисяч гривень;

особам, що купили авто, якому менш як 5 років;

тим, хто має своє житло на відносно безпечній території;

українцям, що понад місяць перебувають за кордоном (якщо це не робоча поїздка, догляд за рідними або стажування).

Зауважте! Виключення складає волонтерська діяльність. Тобто, якщо авто було придбано як допомогу на фронт, це ніяк не впливає на виплати.

Яку допомогу отримують переселенці в Україні

Усі громадяни України, які отримали статус ВПО можуть розраховувати на грошову допомогу від держави. Зараз виплати становлять:

2 000 гривень – дорослі до 18 років;

3 000 гривень – діти до 18 років та особи з інвалідністю.

Кошти нараховуються на спеціальний рахунок. Виплати надходять переселенцям двома хвилями: після 15 та 28 числа місяця.