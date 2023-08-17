Як оформити субсидію ВПО

Переселенці мають право на оформлення субсидій навіть без договору оренди. Єдине, що потрібно надати – довідку про проживання у територіальній громаді у статусі ВПО.

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Які документи потрібно надати для оформлення субсидій:

  1. Заяву. Зразок заповнення тут.
  2. Декларація про дохід.
  3. Паспорт.
  4. Довідка про статус ВПО.
  5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Де можна оформити субсидію

Якщо ви хочете оформити пільги онлайн:

  • вебпортал ПФУ;
  • мобільний додаток ПФУ;
  • портал "Дія".

Для оформлення субсидій офлайн:

  • ЦНАП;
  • уповноважена особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;
  • сервісний центр Пенсійного фонду України.

Допомога для ВПО в Україні

Держава запровадила спеціальну грошову допомогу для підтримки ВПО її можуть оформити усі переселенці:

  • 2 000 гривень – громадяни старше 18 років;
  • 3 000 гривень – діти молодше 18 років, особи з інвалідністю.

Для оформлення цієї допомоги, вам потрібно звернутися у ЦНАП і надати документацію, що засвідчує вашу приналежність до особливо небезпечних територій – прифронтових або окупованих місць.