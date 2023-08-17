Как оформить субсидию ВПЛ

Переселенцы имеют право на оформление субсидий без договора аренды. Единственное, что нужно предоставить – справку проживания в территориальной общине в статусе ВПЛ.

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Какие документы необходимо предоставить для оформления субсидий:

  1. Заявление. Образец заполнения здесь.
  2. Декларация о доходе.
  3. Паспорт.
  4. Справка о статусе ВПЛ.
  5. Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Где можно оформить субсидию

Если вы хотите оформить льготы онлайн:

  • вебпортал ПФУ;
  • мобильное приложение ПФУ;
  • портал "Действие".

Для оформления субсидий оффлайн:

  • ЦНАП;
  • уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;
  • сервисный центр Пенсионного фонда.

Помощь для ВПЛ в Украине

Государство ввело специальную денежную помощь для поддержки ВПЛ, ее могут оформить все переселенцы:

  • 2 000 гривен – граждане старше 18 лет;
  • 3 000 гривен – дети младше 18 лет, лица с инвалидностью.

Для оформления этой помощи, вам нужно обратиться в ЦНАП и предоставить документацию, удостоверяющую вашу принадлежность к особо опасным территориям – прифронтовым или оккупированным местам.