Які зарплати отримують українці зараз
У ПФУ підрахували, які зарплати отримували українці з початку 2023 року. Згідно з отриманою статистикою, середній рівень заробітної плати з січня по червень зріс на понад 3 500 гривень.
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Середня зарплата за перше півріччя 2023 року:
- січень – 12 644,98 гривні;
- лютий – 12 794,11 гривні
- березень – 13 423,28 гривні;
- квітень – 13 626,02 гривень;
- червень – 14 109,64 гривні;
- червень – 16 012,38 гривні.
Які спеціалісти в Україні отримують найвищу зарплату
Рівень заробітної плати у липні найбільше зріс у спеціалістів, які мають таку професію:
- медіабаєр – 53 000 гривень;
- водій-міжнародник – 42 500 гривень;
- бізнес-аналітики – 38 750 гривень;
- ендодонтист – 36 250 гривень;
- рієлтор – 35 000 гривень.
Найбільш динамічно зростають зарплати у таких спеціалістів:
- 3D-дизайнери.
- IT-спеціалісти.
- SEO-копірайтери.
- Digital-маркетологи.
Попри початок повномасштабного вторгнення та складну економічну ситуацію, рівень заробітної плати продовжує зростати. У 2021 році цей показник становив – 12 993,56 гривні. А уже в 2022 році – 13 376,21 гривні.