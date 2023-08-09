Де найбільше зросли зарплати в Україні

В Україні спостерігається тенденція зниження рівня інфляції. Завдяки поступовій деокупації земель, перемогам на фронті та міжнародній допомозі економіка відроджується і, відповідно, зростає рівень зарплат у деяких спеціалістів.

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Найбільше підвищення виплат у липні отримали:

16 000 – 16 500 гривень – Дніпропетровська область;

16 275 – 17 325 гривень – Одеська;

16 775 – 17 000 гривень – Львівська;

18 750 – 19 000 гривень – Київська.

Які спеціальності отримали найбільші зарплати у липні

Найбільше збільшилася зарплата в українців, що працюють у сфері нерухомості – до 33 тисяч гривень. У середньому ці спеціалісти почали отримувати більше на 6%. Як змінилися виплати у інших сфер діяльності:

до 32 500 гривень почали отримувати – керівництво вищої ланки, топменеджмент;

до 22 500 гривень – працівники сфері продажів та закупівлі;

до 21 000 гривень – IT, комп'ютерні технології, інтернет;

до 20 000 гривень – страхування;

до 20 000 гривень – HR, управління персоналом;

до 19 950 гривень – агробізнес та робітники сільського господарства;

до 18 500 гривень – бьюті-сфера, фітнес, спорт.

Тенденція збільшення оплати за цими професіями демонструє високий попит на такого роду зарплати. У яких спеціалістів найбільше виріс дохід:

53 000 гривень – медіабар;

42 500 гривень – водій-міжнародник;

38 750 гривень – бізнес-аналітики;

36 250 гривень – ендодонтист;

35 000 гривень – рієлтор.

Є і негативна тенденція. Станом на тепер, найнижчі зарплати у діапазоні від 6 750 до 11 000 гривень отримують:

асистенти ветеринарів;

інтерв'юери;

санітари;

консьєржі

прибиральники;

посудомийники.

Зверніть увагу! Найбільший попит серед роботодавців мають викладачі англійської, актори та музиканти. Частіше працедавці хотіли б бачити кандидатів із досвідом роботи, проте є і ті, хто навпаки готовий брати новачка і навчати.