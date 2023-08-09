Где больше выросли зарплаты в Украине

В Украине наблюдается тенденция понижения уровня инфляции. Благодаря постепенной деоккупации земель, победам на фронте и международной помощи, экономика возрождается и, соответственно, растет уровень зарплат у некоторых специалистов.

Читайте также Что будет с трудовыми доходами и безработицей в Украине: прогноз НБУ

Наибольшее повышение выплат в июле получили:

16 000 – 16 500 гривен – Днепропетровская область;

16 275 – 17 325 гривен – Одесская;

16 775 – 17 000 гривен – Львовская;

18 750 – 19 000 гривен – Киевская.

Какие специальности получили самые большие зарплаты в июле

Больше увеличилась зарплата у украинцев, работающих в сфере недвижимости – до 33 тысяч гривен. В среднем эти специалисты стали получать больше на 6%. Как изменились выплаты в других сферах деятельности:

до 32 500 гривен начали получать – руководство высшего звена, топ-менеджмент;

до 22 500 гривен – работники в сфере продаж и закупки;

до 21 000 гривен – IT, компьютерные технологии, интернет;

до 20 000 гривен – страхование;

до 20 000 гривен – HR, управление персоналом;

до 19 950 гривен – агробизнес и рабочие сельского хозяйства;

до 18 500 гривен – бьюти-сфера, фитнесс, спорт.

Тенденция увеличения оплаты по этим профессиям демонстрирует высокий спрос на такого рода зарплаты. У каких специалистов больше вырос доход:

53 000 гривен – медиабар;

42 500 гривен – водитель-международник;

38 750 гривен – бизнес-аналитики;

36 250 гривен – эндодонтист;

35 000 гривен – риелтор.

Есть и отрицательная тенденция. На сегодняшний день самые низкие зарплаты в диапазоне от 6 750 до 11 000 гривен получают:

ассистенты ветеринаров;

интервьюеры;

санитары;

консьержи

уборщики;

посудомоечники.

Обратите внимание! Наибольшим спросом среди работодателей пользуются преподаватели английского, актеры и музыканты. Чаще работодатели хотели бы видеть кандидатов с опытом работы, однако есть и те, кто наоборот готов брать новичка и учить.