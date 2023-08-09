Где больше выросли зарплаты в Украине

В Украине наблюдается тенденция понижения уровня инфляции. Благодаря постепенной деоккупации земель, победам на фронте и международной помощи, экономика возрождается и, соответственно, растет уровень зарплат у некоторых специалистов.

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Наибольшее повышение выплат в июле получили:

  • 16 000 – 16 500 гривен – Днепропетровская область;
  • 16 275 – 17 325 гривен – Одесская;
  • 16 775 – 17 000 гривен – Львовская;
  • 18 750 – 19 000 гривен – Киевская.

Какие специальности получили самые большие зарплаты в июле

Больше увеличилась зарплата у украинцев, работающих в сфере недвижимости – до 33 тысяч гривен. В среднем эти специалисты стали получать больше на 6%. Как изменились выплаты в других сферах деятельности:

  • до 32 500 гривен начали получать – руководство высшего звена, топ-менеджмент;
  • до 22 500 гривен – работники в сфере продаж и закупки;
  • до 21 000 гривен – IT, компьютерные технологии, интернет;
  • до 20 000 гривен – страхование;
  • до 20 000 гривен – HR, управление персоналом;
  • до 19 950 гривен – агробизнес и рабочие сельского хозяйства;
  • до 18 500 гривен – бьюти-сфера, фитнесс, спорт.

Тенденция увеличения оплаты по этим профессиям демонстрирует высокий спрос на такого рода зарплаты. У каких специалистов больше вырос доход:

  • 53 000 гривен – медиабар;
  • 42 500 гривен – водитель-международник;
  • 38 750 гривен – бизнес-аналитики;
  • 36 250 гривен – эндодонтист;
  • 35 000 гривен – риелтор.

Есть и отрицательная тенденция. На сегодняшний день самые низкие зарплаты в диапазоне от 6 750 до 11 000 гривен получают:

  • ассистенты ветеринаров;
  • интервьюеры;
  • санитары;
  • консьержи
  • уборщики;
  • посудомоечники.