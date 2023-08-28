Какие зарплаты получают украинцы сейчас

В ПФУ подсчитали, какие зарплаты получали украинцы с начала 2023 года. Согласно полученной статистике, средний уровень заработной платы с января по июнь вырос более чем на 3 500 гривен.

Читайте также Разница выросла существенно: что будет с курсом доллара в начале сентября

Средняя зарплата за первое полугодие 2023 года:

  • январь – 12 644,98 гривны;
  • февраль – 12 794,11 гривны
  • март – 13 423,28 гривны;
  • апрель – 13 626,02 гривны;
  • июнь – 14 109,64 гривны;
  • июнь – 16 012,38 гривны.

Какие специалисты в Украине получают самую высокую зарплату

Уровень заработной платы в июле больше всего вырос у специалистов, имеющих такую профессию:

  • медиабаер – 53 000 гривен;
  • водитель-международник – 42 500 гривен;
  • бизнес-аналитик – 38 750 гривен;
  • эндодонтист – 36 250 гривен;
  • риелтор – 35 000 гривен.

Наиболее динамично растут зарплаты у таких специалистов:

  • 3D-дизайнеры.
  • IT-специалисты.
  • SEO-копирайтеры.
  • Digital-маркетологи.

Несмотря на начало полномасштабного вторжения и сложную экономическую ситуацию, уровень заработной платы продолжает расти. В 2021 году этот показатель составил – 12 993,56 гривны. А уже в 2022 году – 13 376,21 гривны.