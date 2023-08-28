Какие зарплаты получают украинцы сейчас
В ПФУ подсчитали, какие зарплаты получали украинцы с начала 2023 года. Согласно полученной статистике, средний уровень заработной платы с января по июнь вырос более чем на 3 500 гривен.
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Средняя зарплата за первое полугодие 2023 года:
- январь – 12 644,98 гривны;
- февраль – 12 794,11 гривны
- март – 13 423,28 гривны;
- апрель – 13 626,02 гривны;
- июнь – 14 109,64 гривны;
- июнь – 16 012,38 гривны.
Какие специалисты в Украине получают самую высокую зарплату
Уровень заработной платы в июле больше всего вырос у специалистов, имеющих такую профессию:
- медиабаер – 53 000 гривен;
- водитель-международник – 42 500 гривен;
- бизнес-аналитик – 38 750 гривен;
- эндодонтист – 36 250 гривен;
- риелтор – 35 000 гривен.
Наиболее динамично растут зарплаты у таких специалистов:
- 3D-дизайнеры.
- IT-специалисты.
- SEO-копирайтеры.
- Digital-маркетологи.
Несмотря на начало полномасштабного вторжения и сложную экономическую ситуацию, уровень заработной платы продолжает расти. В 2021 году этот показатель составил – 12 993,56 гривны. А уже в 2022 году – 13 376,21 гривны.