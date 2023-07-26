Какие профессии пользуются наибольшим спросом в Украине
В Государственной службе занятости назвали 8 профессий наиболее востребованных в 2023 году. Имея одну из этих специальностей, вы легко найдете работу.
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Кого больше всего ищут работодатели:
- тракторист;
- токарь;
- повар;
- продавец;
- водитель;
- швея;
- электрогазосварщик;
- слесарь.
В комментарии 24 канала – эксперт Валентина Гаврюшенко рассказала на кого именно сейчас ориентируются работодатели.
Традиционно остается спрос именно на квалифицированных работников с инструментом: швея, электрогазосварщик, токарь, фрезеровщик.
- digital-маркетологи;
- 3D-дизайнеры;
- SEO-копирайтеры;
- IT-специалисты.
Сезонные профессии: как получить годовой доход за сезон
Правило сезонности актуально для многих профессий. Однако значительное количество работодателей все же выбирают иметь стабильных специалистов, с которыми можно построить долгосрочное сотрудничество.
В марте и в апреле рынок труда начинает разрываться от вакансий. Эксперты определяют эти месяцы как период активных миграций работников между компаниями.
Почему весной становится больше вакансий
- заведения общепита расширяют штат через открытие летних площадок;
- сфера летних развлечений начинает подготовку к сезону и нуждается в новых работниках;
- аграрная промышленность масштабирует ресурсы по сбору урожая;
- отели, особенно в курортных местах, готовятся к наплыву туристов;
- замена работников, ушедших в отпуск.
На самом деле причин почему именно весной коренным образом меняется ситуация на рынке труда гораздо больше. По мнению Валентины, лучше всего искать работу именно летом, ведь в это время сильно снижается конкуренция на должность. Следует понимать, что квалифицированные специалисты смогут найти работу в любое время года.