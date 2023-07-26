Какие профессии пользуются наибольшим спросом в Украине

В Государственной службе занятости назвали 8 профессий наиболее востребованных в 2023 году. Имея одну из этих специальностей, вы легко найдете работу.

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Кого больше всего ищут работодатели:

  • тракторист;
  • токарь;
  • повар;
  • продавец;
  • водитель;
  • швея;
  • электрогазосварщик;
  • слесарь.

В комментарии 24 канала – эксперт Валентина Гаврюшенко рассказала на кого именно сейчас ориентируются работодатели.

Валентина Гаврюшенко

Эксперт по рынку труда

Традиционно остается спрос именно на квалифицированных работников с инструментом: швея, электрогазосварщик, токарь, фрезеровщик.
Нельзя игнорировать и увеличение спроса на специалистов по цифровой сфере :
  • digital-маркетологи;
  • 3D-дизайнеры;
  • SEO-копирайтеры;
  • IT-специалисты.

Сезонные профессии: как получить годовой доход за сезон

Правило сезонности актуально для многих профессий. Однако значительное количество работодателей все же выбирают иметь стабильных специалистов, с которыми можно построить долгосрочное сотрудничество.

В марте и в апреле рынок труда начинает разрываться от вакансий. Эксперты определяют эти месяцы как период активных миграций работников между компаниями.

Почему весной становится больше вакансий

  • заведения общепита расширяют штат через открытие летних площадок;
  • сфера летних развлечений начинает подготовку к сезону и нуждается в новых работниках;
  • аграрная промышленность масштабирует ресурсы по сбору урожая;
  • отели, особенно в курортных местах, готовятся к наплыву туристов;
  • замена работников, ушедших в отпуск.

На самом деле причин почему именно весной коренным образом меняется ситуация на рынке труда гораздо больше. По мнению Валентины, лучше всего искать работу именно летом, ведь в это время сильно снижается конкуренция на должность. Следует понимать, что квалифицированные специалисты смогут найти работу в любое время года.