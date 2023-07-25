Какие профессии исчезнут через несколько лет

Технологическое развитие постоянно поглощает некоторые специальности. В комментарии 24 Канала эксперт по рынку труда – Валентина Гаврюшенко рассказала, какие профессии скоро исчезнут.

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Прежде всего, что нужно понять – модернизация коснется всех сфер. Человеческий ресурс должен эффективно действовать, механическая деятельность со временем полностью перейдет в автоматизированное русло.

В будущем сокращения терпят:

турагенты;

риелторы;

библиотекари и архивариусы;

операторы call-центра;

кассиры;

секретари и администраторы;

бухгалтеры;

юристы-консультанты;

копирайтеры, корректоры и переводчики.

Любая специальность где возможна техническая замена, вероятно, испытывает кризис. К примеру, профессия кассира легко заменится станциями самокассы, а турагента – автоматическим поиском по четко определенным параметрам в базе курортов.

На какие профессии будет спрос в будущем

Валентина Гаврюшенко Эксперт по рынку труда Ожидается существенный рост количества вакансий, связанных с цифровыми технологиями и цифровой торговлей. Также примерно на 10% вырастет количество рабочих мест в сфере образования и на 30% – в сфере сельского хозяйства и оборонной сферы

Безусловно, кризисов на рынке труда не избежать. Гаврюшенко считает, что в будущем существенно возрастет запрос на следующие профессии:

цифровые технологии;

сфера образования;

интернет-торговля;

все, что связано с аграрной сферой;

оборонительная деятельность.

То есть, появится потребность в высококвалифицированных специалистах, которые будут продолжать модернизацию. Следует отметить и то, что сложная ситуация в Украине вносит свои коррективы в рынок труда. Аграрная и военная сфера будут стремительно и быстро развиваться.

Размер средней зарплаты в Украине

Размер средней заработной платы в Украине – 11 тысяч гривен. Этот показатель ежегодно повышается, однако это до сих пор не весомая сумма.

Заметьте! Государственная служба занятости сообщила с января по июнь 2023 официально безработными считались 346 тысяч граждан. Из них трудоустроили 76,2 тысяч человек.

По данным портала Work.ua в Украине высокий уровень заработной платы: от 28 до 55 тысяч имеют специалисты из многих сфер, в частности IT, дизайн, курьер по авто, бизнес-аналитики, менеджеры среднего и высшего звена.