Какие профессии исчезнут через несколько лет
Технологическое развитие постоянно поглощает некоторые специальности. В комментарии 24 Канала эксперт по рынку труда – Валентина Гаврюшенко рассказала, какие профессии скоро исчезнут.
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Прежде всего, что нужно понять – модернизация коснется всех сфер. Человеческий ресурс должен эффективно действовать, механическая деятельность со временем полностью перейдет в автоматизированное русло.
В будущем сокращения терпят:
- турагенты;
- риелторы;
- библиотекари и архивариусы;
- операторы call-центра;
- кассиры;
- секретари и администраторы;
- бухгалтеры;
- юристы-консультанты;
- копирайтеры, корректоры и переводчики.
Любая специальность где возможна техническая замена, вероятно, испытывает кризис. К примеру, профессия кассира легко заменится станциями самокассы, а турагента – автоматическим поиском по четко определенным параметрам в базе курортов.
На какие профессии будет спрос в будущем
Ожидается существенный рост количества вакансий, связанных с цифровыми технологиями и цифровой торговлей. Также примерно на 10% вырастет количество рабочих мест в сфере образования и на 30% – в сфере сельского хозяйства и оборонной сферы
Безусловно, кризисов на рынке труда не избежать. Гаврюшенко считает, что в будущем существенно возрастет запрос на следующие профессии:
- цифровые технологии;
- сфера образования;
- интернет-торговля;
- все, что связано с аграрной сферой;
- оборонительная деятельность.
То есть, появится потребность в высококвалифицированных специалистах, которые будут продолжать модернизацию. Следует отметить и то, что сложная ситуация в Украине вносит свои коррективы в рынок труда. Аграрная и военная сфера будут стремительно и быстро развиваться.
Размер средней зарплаты в Украине
Размер средней заработной платы в Украине – 11 тысяч гривен. Этот показатель ежегодно повышается, однако это до сих пор не весомая сумма.
По данным портала Work.ua в Украине высокий уровень заработной платы: от 28 до 55 тысяч имеют специалисты из многих сфер, в частности IT, дизайн, курьер по авто, бизнес-аналитики, менеджеры среднего и высшего звена.