Які професії зникнуть через декілька років

Технологічний розвиток невпинно поглинає деякі спеціальності. У коментарі 24 Каналу експертка з ринку праці – Валентина Гаврюшенко розказала, які професії скоро зникнуть.

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Найперше, що потрібно зрозуміти – модернізація торкнеться усіх сфер. Людський ресурс має ефективно задіюватись, механічна діяльність з часом повністю перейде в автоматизоване русло.

У майбутньому скорочень зазнають:

турагенти;

рієлтори;

бібліотекарі та архіваріуси;

оператори call-центру;

касири;

секретарі та адміністратори;

бухгалтери;

юристи-консультанти;

копірайтери, коректори і перекладачі.

Будь-яка спеціальність де можлива технічна заміна, вірогідно, зазнає кризи. Наприклад, професія касира легко заміниться станціями самокаси, а турагента – автоматичним пошуком за чітко визначеними параметрами у базі курортів.

На які професії буде попит у майбутньому

Валентина Гаврюшенко Експертка з ринку праці Очікується суттєве зростання кількості вакансій, пов’язаних з цифровими технологіями та цифровою торгівлею. Також приблизно на 10% зросте кількість робочих місць у сфері освіти та на 30% – у сфері сільського господарства та оборонна сфера

Безумовно, кризи на ринку праці не уникнути. Гаврюшенко вважає, що у майбутньому суттєво зросте запит на такі професії:

цифрові технології;

сфера освіти;

інтернет-торгівля;

усе, що пов'язане з аграрною сферою;

оборонна діяльність.

Тобто з'явиться потреба у висококваліфікованих спеціалістах, які будуть продовжувати модернізацію. Варто зазначити і те, що складна ситуація в Україні вносить свої корективи у ринок праці. Аграрна та воєнна сфера матимуть стрімкий та швидкий розвиток.

Розмір середньої зарплати в Україні

Розмір середньої заробітної плати в Україні – 11 тисяч гривень. Цей показник щороку підвищується, однак це досі не вагома сума.

Зауважте! Державна служба зайнятості повідомила з січня по червень 2023 року офіційно безробітними вважалися 346 тисяч громадян. З них працевлаштували 76,2 тисячі людей.

За даними порталу Work.ua в Україні високий рівень заробітної плати: від 28 до 55 тисяч мають спеціалісти з багатьох сфер, зокрема IT, дизайн, кур'єр з авто, бізнес-аналітики, менеджери середньої та вищої ланки.