Які професії зникнуть через декілька років
Технологічний розвиток невпинно поглинає деякі спеціальності. У коментарі 24 Каналу експертка з ринку праці – Валентина Гаврюшенко розказала, які професії скоро зникнуть.
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Найперше, що потрібно зрозуміти – модернізація торкнеться усіх сфер. Людський ресурс має ефективно задіюватись, механічна діяльність з часом повністю перейде в автоматизоване русло.
У майбутньому скорочень зазнають:
- турагенти;
- рієлтори;
- бібліотекарі та архіваріуси;
- оператори call-центру;
- касири;
- секретарі та адміністратори;
- бухгалтери;
- юристи-консультанти;
- копірайтери, коректори і перекладачі.
Будь-яка спеціальність де можлива технічна заміна, вірогідно, зазнає кризи. Наприклад, професія касира легко заміниться станціями самокаси, а турагента – автоматичним пошуком за чітко визначеними параметрами у базі курортів.
На які професії буде попит у майбутньому
Очікується суттєве зростання кількості вакансій, пов’язаних з цифровими технологіями та цифровою торгівлею. Також приблизно на 10% зросте кількість робочих місць у сфері освіти та на 30% – у сфері сільського господарства та оборонна сфера
Безумовно, кризи на ринку праці не уникнути. Гаврюшенко вважає, що у майбутньому суттєво зросте запит на такі професії:
- цифрові технології;
- сфера освіти;
- інтернет-торгівля;
- усе, що пов'язане з аграрною сферою;
- оборонна діяльність.
Тобто з'явиться потреба у висококваліфікованих спеціалістах, які будуть продовжувати модернізацію. Варто зазначити і те, що складна ситуація в Україні вносить свої корективи у ринок праці. Аграрна та воєнна сфера матимуть стрімкий та швидкий розвиток.
Розмір середньої зарплати в Україні
Розмір середньої заробітної плати в Україні – 11 тисяч гривень. Цей показник щороку підвищується, однак це досі не вагома сума.
За даними порталу Work.ua в Україні високий рівень заробітної плати: від 28 до 55 тисяч мають спеціалісти з багатьох сфер, зокрема IT, дизайн, кур'єр з авто, бізнес-аналітики, менеджери середньої та вищої ланки.