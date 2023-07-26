Які професії мають найбільший попит в Україні

У Державній службі зайнятості назвали 8 професій найбільш затребуваних у 2023 році. Маючи одну із цих спеціальностей, ви легко знайдете роботу.

Читайте також Професії майбутнього: як зміниться ринок праці в Україні

Кого найбільше шукають роботодавці:

тракторист;

токар;

кухар;

продавець;

водій;

швачка;

електрогазозварювальник;

слюсар.

У коментарі 24 каналу – експертка Валентина Гаврюшенко розказала на кого саме зараз орієнтуються працедавці.

Валентина Гаврюшенко Експертка з ринку праці Традиційно залишається попит саме на кваліфікованих працівників з інструментом: швачка, електрогазозварник, токар, фрезерувальник.

Не можна ігнорувати й збільшення попиту на спеціалістів з цифрової сфери:

digital-маркетологи;

3D-дизайнери;

SEO-копірайтери;

IT-спеціалісти.

Сезонні професії: як отримати річний дохід за сезон

Правило сезонності актуальне для багатьох професій. Однак, значна кількість роботодавців усе-таки обирають мати стабільних спеціалістів, з якими можна побудувати довгострокову співпрацю.

У березні та квітні ринок праці починає розриватися від вакансій. Експерти визначають ці місяці як період активних міграцій працівників між компаніями.

Чому навесні стає більше вакансій

заклади громадського харчування розширюють штат через відкриття літніх майданчиків;

сфера літніх розваг починає підготовку до сезону і потребує нових працівників;

аграрна промисловість масштабує ресурси для збору врожаю;

готелі, особливо у курортних місцях, готуються до напливу туристів;

заміна працівників, що пішли у відпустку.

Насправді причин чому саме весною докорінно змінюється ситуація на ринку праці набагато більше. На думку Валентини, найкраще шукати роботу саме влітку, адже в цей час сильно знижується конкуренція на посаду. Варто розуміти, що кваліфіковані спеціалісти зможуть знайти роботу у будь-яку пору року.