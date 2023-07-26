Які професії мають найбільший попит в Україні
У Державній службі зайнятості назвали 8 професій найбільш затребуваних у 2023 році. Маючи одну із цих спеціальностей, ви легко знайдете роботу.
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Кого найбільше шукають роботодавці:
- тракторист;
- токар;
- кухар;
- продавець;
- водій;
- швачка;
- електрогазозварювальник;
- слюсар.
У коментарі 24 каналу – експертка Валентина Гаврюшенко розказала на кого саме зараз орієнтуються працедавці.
Традиційно залишається попит саме на кваліфікованих працівників з інструментом: швачка, електрогазозварник, токар, фрезерувальник.
- digital-маркетологи;
- 3D-дизайнери;
- SEO-копірайтери;
- IT-спеціалісти.
Сезонні професії: як отримати річний дохід за сезон
Правило сезонності актуальне для багатьох професій. Однак, значна кількість роботодавців усе-таки обирають мати стабільних спеціалістів, з якими можна побудувати довгострокову співпрацю.
У березні та квітні ринок праці починає розриватися від вакансій. Експерти визначають ці місяці як період активних міграцій працівників між компаніями.
Чому навесні стає більше вакансій
- заклади громадського харчування розширюють штат через відкриття літніх майданчиків;
- сфера літніх розваг починає підготовку до сезону і потребує нових працівників;
- аграрна промисловість масштабує ресурси для збору врожаю;
- готелі, особливо у курортних місцях, готуються до напливу туристів;
- заміна працівників, що пішли у відпустку.
Насправді причин чому саме весною докорінно змінюється ситуація на ринку праці набагато більше. На думку Валентини, найкраще шукати роботу саме влітку, адже в цей час сильно знижується конкуренція на посаду. Варто розуміти, що кваліфіковані спеціалісти зможуть знайти роботу у будь-яку пору року.