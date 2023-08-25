Некоторым украинцам повысили зарплату

Правительство решило повысить зарплату для работников учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на территориях активных и возможных боевых действий. Также повышение получат поставщики социальных услуг коммунального сектора на территориях, где ведутся боевые действия.

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Поэтому на период действия военного положения надбавки будут выглядеть следующим образом:

работники государственных учреждений, учреждений и организаций – на территории боевых действий +100% должностного оклада, а на территории возможных боевых действий +50%;

предоставлятели социальных услуг коммунального сектора – где ведутся боевые действия +100% от должностного оклада.

Обратите внимание! Речь идет о территориях, на которых не определена дата завершения боевых действий. Это определяется Перечнем территорий, утвержденным приказом Минреинтеграции № 309 от 22 декабря 2022 года.

Где больше выросли зарплаты в Украине

В Украине постепенно снижается инфляция, вызванная деоккупацией земель, победами на фронте и международной помощью. В связи с этим в некоторых областях вырос уровень заработной платы. в частности: