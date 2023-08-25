Некоторым украинцам повысили зарплату
Правительство решило повысить зарплату для работников учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на территориях активных и возможных боевых действий. Также повышение получат поставщики социальных услуг коммунального сектора на территориях, где ведутся боевые действия.
Читайте также Как выросли зарплаты украинцев с начала полномасштабного вторжения
Поэтому на период действия военного положения надбавки будут выглядеть следующим образом:
- работники государственных учреждений, учреждений и организаций – на территории боевых действий +100% должностного оклада, а на территории возможных боевых действий +50%;
- предоставлятели социальных услуг коммунального сектора – где ведутся боевые действия +100% от должностного оклада.
Где больше выросли зарплаты в Украине
В Украине постепенно снижается инфляция, вызванная деоккупацией земель, победами на фронте и международной помощью. В связи с этим в некоторых областях вырос уровень заработной платы. в частности:
- Днепропетровская – 16 000 – 16 500 гривен;
- Одесская – 16 275 – 17 325 гривен;
- Львовская – 16 775 – 17 000 гривен;
- Киевская – 18 750 – 19 000 гривен.