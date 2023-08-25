Какие зарплаты у украинцев сейчас

Средний уровень зарплаты высчитывается в соответствии с индивидуальными показателями – размером официальных выплат. Согласно статистике, заработная плата украинцев постепенно растет.

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В ПФУ утвердили размер средней зарплаты в II квартале 2023 года. С начала полномасштабного вторжения средний уровень заработной платы значительно вырос.

За первые полгода 2023 года средний уровень зарплаты составил:

  • 12 644,98 гривны – январь;
  • 12 794,11 гривны – февраль;
  • 13 423,28 гривны – март;
  • 13 626,02 гривен – апрель;
  • 14 109,64 гривны – май;
  • 16 012,38 гривны – июнь.

Годовая инфляция в июне составила – 12,8%. То есть реальная заработная плата увеличилась на 2%.