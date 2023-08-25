Які зарплати в українців зараз

Середній рівень зарплати вираховується відповідно до індивідуальних показників – розміру офіційних виплат. Згідно зі статистикою, заробітна плата українців поступово зростає.

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У ПФУ затвердили розмір середньої зарплати у II кварталі 2023 року. З початку повномасштабного вторгнення середній рівень заробітної плати значно зріс.

За перші пів року 2023 року середній рівень зарплати склав:

  • 12 644,98 гривні – січень;
  • 12 794,11 гривні – лютий;
  • 13 423,28 гривні – березень;
  • 13 626,02 гривень – квітень;
  • 14 109,64 гривні – травень;
  • 16 012,38 гривні – червень.

Річна інфляція у червні склала – 12,8%. Тобто реальна заробітна плата збільшилась загалом на 2%.