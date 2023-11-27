Що буде з виплатами для ВПО
Перегляд виплат для переселенців відбувається кожні 6 місяців. Наступна перевірка планується у січні 2024 року.
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Зараз громадяни зі статусом переселенця отримують такі виплати:
- 2 тисячі гривень – особи старше 18 років;
- 3 тисячі гривень – діти (до 18 років) та громадяни з інвалідністю.
Кошти перераховують щомісячно після 15 та 28 числа на спеціальний рахунок. Що зміниться у соцвиплатах для переселенців взимку:
- Грошову допомогу можуть отримати переселенці після повернення з-за кордону. Для цього їм потрібно звернутися в уповноважені органи через 15 робочих днів після приїзду в Україну. Головною умовою є те, що вони не отримували ці соцвиплати раніше.
- Виплати для ВПО припинятимуться через 3 місяці після закінчення бойових дій або окупації території на якій вони зареєстровані.
- Непрацюючі переселенці мають 3 місяці після призначення грошової допомоги на те, щоб влаштуватися на роботу, відкрити ФОП або стати на облік у центрі зайнятості.
- Через повторну евакуацію 1 серпня 2023 року деякі особи мали переміститися. Тому їм надаватимуть виплати, але лише, якщо ці громадяни знаходяться у евакуаційних списках.
Як зміняться інші виплати
Пенсійні виплати зростатимуть з початку 2024 року. Оскільки з 1 січня підвищать прожитковий мінімум, збільшиться і грошова допомога, яка з ним пов'язана.
У березні 2024 року запланована наступна індексація пенсійних виплат. На вчасність проведення перерахунків впливатиме ситуація на фронті. Попри те, що більшість громадян отримають підвищення пенсій, будуть і ті, кому знизять вплати.