Чому знижуватимуть пенсію

У 2024 році планується масштабна індексація виплат та введення нової пенсійної бальної системи. Депутатка Роксолана Підласа пояснила кому планують знизити пенсію, повідомляє 24 Канал.

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Роксолана Підласа Голова Комітету з питань бюджету Тобто ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас, для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була більш справедливою.

Підласа каже, що пенсійна система має бути відрегульована. Фактично, знизивши гігантські виплати чиновників, з'явиться можливість збільшити пенсію іншим.

Зверніть увагу! Станом на зараз в Україні отримують пенсію 10,5 мільйонів осіб. З них лише 10,4% громадян мають виплати понад 10 тисяч гривень.

Які вплати мають інші українські пенсіонери зараз:

0,6% отримують до 2 000 гривень;

15% – від 4 001 до 5 000 гривень;

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;

29,5% – від 2 001 до 3 000 гривень.

Зараз середня пенсія в Україні – 5 350 гривень. У 2024 році прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував зростання цього показника до 6 тисяч гривень.