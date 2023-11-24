Як збільшать пенсії у 2024 році
З 1 січня 2024 року зростуть мінімальні пенсійні виплати з 2 093 гривень до 2 361 гривні. Індексація усіх пенсій планується у березні. На вчасність проведення перерахунку впливає ситуація на фронті.
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Наскільки зросте більшість виплат, невідомо. Однак, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у 2024 році середня пенсія сягне 6 тисяч гривень. Для порівняння, зараз цей показник 5 350 гривень.
Є і ті, у кого виплати знизяться. Йдеться про чиновників, які отримують необґрунтовано великі пенсії.
Розмір пенсій у 2023 році
Зараз в Україні 10,5 мільйона громадян, які отримують пенсії. На розмір їхніх виплат впливає значна кількість факторів, зокрема, загальний стаж, рід діяльності, зарплата, і навіть місце проживання.
Найбільші пенсії – понад 10 000 гривень – мають усього 10,4% пенсіонерів. Розмір інших виплат зараз такий:
- менш як 2 000 гривень мають 0,6% осіб;
- від 2 001 до 3 000 гривень – 29,5%;
- від 3 001 до 4 000 гривень – 21,3%;
- від 4 001 до 5 000 гривень – 15%;
- від 5 001 до 10 000 гривень – 23,2%.