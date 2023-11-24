Как увеличат пенсии в 2024 году
С 1 января 2024 года вырастут минимальные пенсионные выплаты с 2 093 гривен до 2 361 гривны. Индексация всех пенсий планируется в марте. На своевременность проведения перерасчета влияет ситуация на фронте.
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Насколько вырастет большинство выплат, неизвестно. Однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2024 году средняя пенсия составит 6 тысяч гривен. Для сравнения, сейчас этот показатель составляет 5 350 гривен.
Есть и те, у кого выплаты снизятся. Речь идет о чиновниках, получающих необоснованно большие пенсии.
Размер пенсий в 2023 году
Сейчас в Украине 10,5 миллионов граждан, получающих пенсию. На размер их выплат влияет значительное количество факторов, в том числе общий стаж, род деятельности, зарплата, а также место жительства.
Наибольшие пенсии – более 10 000 гривен получают всего 10,4% пенсионеров. Размер других выплат сейчас таков:
- менее 2 000 гривен имеют 0,6%;
- от 2 001 до 3 000 гривен – 29,5%;
- от 3 001 до 4 000 гривен – 21,3%;
- от 4 001 до 5 000 гривен – 15%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%.