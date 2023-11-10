Кому наименее всего повысят пенсию

Пенсионеры, вышедшие на пенсию в течение последних 3 лет, будут иметь незначительные повышения пенсии. Министр Оксана Жолнович пояснила, что такая ситуация сложится из-за недостаточного финансирования, сообщает 24 Канал.

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Оксана Жолнович Министр соцполитики Наименьшая индексация будет у людей, вышедших на пенсии в последние три года, потому что их выплаты соответствуют рынку. В отличие от людей, получивших пенсию в 2000-х годах. Если очень упрощенно, человек получает пенсию по формуле, где базой для начисления пенсии является средняя зарплата за последние три года. Индексация пенсий производится на уровень инфляции согласно последним трем годам. То есть, системно занижали пенсию такой категории граждан. И в результате у нас есть люди, которые получают 2 500 гривен. Жолнович отмечает, что для проведения полноценной индексации нужна втрое большая сумма, чем может утвердить правительство. Следует понимать, что основное финансирование направляется именно на оборонный сектор Украины, поэтому другие отрасли получают меньшие средства.

Насколько вырастет пенсия после индексации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что следующая индексация будет производиться с использованием новой бальной системы. Благодаря этому алгоритму планируется уравнять неравномерные пенсионные выплаты.

Средняя пенсия после индексации должна вырасти до 6 тысяч гривен, для сравнения, сейчас этот показатель – 5 350 гривен. С 1 января 2023 года минимальные пенсионные выплаты увеличатся с 2 093 до 2 361 гривны.