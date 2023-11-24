Хто може отримати грошову допомогу

Уряд запровадив нову грошову допомогу для певних осіб. Поки що йдеться лише про тих, хто має реєстрацію у Львівській територіальній громаді.

Читайте також Мінімальна – 2,3 тисячі, а середня – до 6 тисяч: пенсії у 2024 році зростуть

Які категорії громадян мають право на ці виплати:

діти загиблих військових;

діти військовослужбовців, якщо оборонець отримав I групу інвалідності, внаслідок військових дій.

Зверніть увагу! На цю допомогу можуть розраховувати й діти тих військових, які мали прописку в іншій тергромаді, однак отримали статус переселенця і були призвані на службу львівським ТЦК.

Як отримати грошову допомогу

Виплата 50 тисяч гривень надається дітям, щорічно, одним платежем, до досягнення ними повноліття. Ці кошти мають бути витрачені на навчання та оздоровлення.

Щоб подати заяву на отримання допомоги, необхідно звернутися у Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, зараз він знаходиться за адресою вулиця Пекарська, 41. Для уточнення додаткової інформації, зателефонуйте за номером: 067-962-83-25.

Зразок заяви та перелік необхідних документів ви можете знайти тут.