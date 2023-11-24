Нові суми пенсій
Прожитковий мінімум за проєктом бюджету на 2024 рік збільшиться. Від цього показника залежить й рівень пенсії в Україні.
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Прожитковий мінімум зросте до 2 920 гривень. Відповідно до цього мінімальна пенсія з 2 093 гривень підвищиться до 2 361 гривні, а максимальна – до 23 610 гривень. Також очікується, що середня пенсійна виплата по Україні становитиме до 6 тисяч гривень.
Крім того, у березні 2024 року, як і цьогоріч, для українських пенсіонерів проведуть індексацію виплат. За словами економіста Ярослава Жаліла, якими він поділився з 24 Каналом, зростання середньої пенсії буде пов'язане з показником інфляції в країні.
В нас цьогоріч прогнозована інфляція була вищою, аніж та, що ми маємо сьогодні. За підсумками 10 місяців десь трошки більше, ніж 5%. У той час, як прогнозували десь до 10%.
Індексація у 2024 році
Наступного року прогнозована інфляція становитиме близько 9%. Відповідно до цього показника розраховуватимуть індексацію.
Наприклад, якщо офіційний показник інфляції наприкінці цього року буде меншим, умовно 6%, то це означає, що можна поміркованіше ставитися до підвищення соціальних виплат наступного року.
Наступного року зростуть й інші соціальні виплати:
- дітям віком до 6 років – 2 563 гривні;
- дітям віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень;
- працездатним особам – 3 028 гривень;
- працездатним особам, які застосовуються для визначення базового розміру посадового окладу судді – 2 102 гривні;
- працездатним особам, які застосовуються для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів – 2 102 гривні;
- працездатним особам, які застосовуються для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури – 1 600 гривень;
- особам, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) – 2 361 гривня.