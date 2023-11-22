Мінімальна зарплата зросте

З 1 січня 2024 року зарплата буде на новому рівні. Відтак мінімалка спершу буде на рівні 7,1 тисячі гривень. А навесні, саме з 1 квітня, зросте до 8 тисяч гривень.

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Нагадуємо, що з 2022 року мінімальний розмір зарплати в Україні не змінювався. Він становив 6 700 гривень.

Втім цікавить чи зміниться й середня зарплата в Україні. Як розповів 24 Каналу економіст Ярослав Жаліло, більше зростають ті зарплати, які близькі до мінімальної. А вищі зарплати зростають меншою часткою, тому що тут є обмеження спроможності їх сплачувати.

Ярослав Жаліло Економічний експерт Тому, загалом, збільшення буде меншим саме з причини цього чинника. Але водночас в Мінекономіки спрогнозували й взагалі збільшення заробітної плати, тому що зростають витрати, є проблема з залученням працівників, або ж бізнес піднімає заробітну плату.

На скільки виросте середня зарплата

У пояснювальній записці до проєкту бюджету-2024 йдеться про те, що середньомісячна заробітна плата зросте як у номінальному, так і у реальному вимірі – до 6%.

Зверніть увагу! Номінальна середньомісячна зарплата, за прогнозами Мінекономіки, зросте з 18 тисяч гривень до майже 22 тисяч гривень.

За даними Державної служби статистики, передає голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, середня зарплата в Україні у першому кварталі 2023 року склала 15 436 гривень, у другому – 17 176 гривень.