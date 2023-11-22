Минимальная зарплата вырастет

С 1 января 2024 года зарплата будет на новом уровне. Следовательно, минималка сначала будет на уровне 7,1 тысячи гривен. А весной, именно с 1 апреля, вырастет до 8 тысяч гривен.

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Напоминаем, что с 2022 года минимальный размер зарплаты в Украине не менялся. Он составил 6 700 гривен.

Впрочем, интересует, изменится ли и средняя зарплата в Украине. Как рассказал 24 Каналу экономист Ярослав Жалило, больше растут те зарплаты, которые близки к минимальной. А более высокие зарплаты растут меньшей долей, потому что здесь есть ограничение возможности их платить.

Ярослав Жалило Экономический эксперт Поэтому, в общем, увеличение будет меньше именно по причине этого фактора. Но в то же время в Минэкономики спрогнозировали и общее увеличение заработной платы, потому что растут расходы, есть проблема с привлечением работников, или же бизнес поднимает заработную плату.

На сколько вырастет средняя зарплата

В объяснительной записке к проекту бюджета-2024 говорится, что среднемесячная заработная плата вырастет как в номинальном, так и в реальном измерении – до 6%.

Обратите внимание! Номинальная среднемесячная зарплата, по прогнозам Минэкономики, вырастет с 18 тысяч гривен до почти 22 тысяч гривен.

По данным Государственной службы статистики, передает глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, средняя зарплата в Украине в первом квартале 2023 года составила 15 436 гривен, во втором – 17 176 гривен.