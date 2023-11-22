Що відбувається на ринку праці в Україні

Відповідно до проведеного опитування, 41% українців не можуть зараз знайти роботу з бажаним рівнем зарплати. 19% від опитаних розповіли, що шукають роботу протягом 3 – 6 місяців, а 25% – поки що не планують пошук.

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Де українці зазвичай шукають роботу:

71% громадян відповіли, що у інтернеті;

9% – через знайомих;

7% – у соцмережах;

4% – через спеціалізовані канали у месенджерах;

2% – Центр зайнятості.

Ще загалом 7% опитаних обирають інші ресурси. Основними проблемами у пошуку роботи, респонденти назвали малу зарплату, відсутність достатньої кількості вакансій у деяких сферах та вікові рамки.

Яку роботу шукають українці

Безумовно, зараз ринок праці в Україні дуже змінився. Він адаптується під нестабільну ситуацію в країні. Зважаючи на це, українці почали звертати увагу на такі аспекти при виборі місця праці:

можливість працювати віддалено назвали важливою 33% опитаних;

дружній колектив – 33%;

гнучкий графік – 31%.

Потрібно розуміти, що з початку повномасштабного вторгнення, значна кількість кваліфікованих кадрів покинули територію України. Зміни на ринку праці відбулися і через те, що деякі роботодавці зменшили оплату своїх працівників. Певна кількість робітників була вимушена змінити місце праці, або ж взагалі сферу діяльності.