За підсумками поточного року середня зарплата має підвищитися завдяки тому, що сповільниться інфляція. В останньому, жовтневому, прогнозі НБУ таке зростання оцінюють у 3,9%.

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Якою була середня зарплата у 2023 році

За даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні (за винятком тимчасово окупованих територій) у першому кварталі 2023 року склала 15 436 гривень, у другому – 17 176 гривень. Таким чином, середня зарплата у першому півріччі 2023 року сягнула 16 306 гривень,

– навів дані Гетманцев.

Проти аналогічного першої половини 2022 року, середня зарплата номінально збільшилась на 15,1%. Утім, якщо врахувати інфляцію за період, вона зменшилась на 3,6%.

У доларовому еквіваленті за офіційним курсом середня зарплата у першій половині 2023 року дорівнювала 446 доларів проти 479 доларів у першій половині 2021 року.

Кому платять найбільше в Україні

Сектори економіки із найвищими середньомісячними зарплатами:

інформація та телекомунікації – 36 544 гривень;

фінансова та страхова діяльність – 32 944 гривень;

авіаційний транспорт – 28 177 гривень;

професійна, наукова та технічна діяльність – 21 862 гривень;

державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 20 506 гривень.

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